Il nuovo Milan: ecco le prossime mosse sul mercato

Archiviato ufficialmente il discorso closing, dopo una lunghissima trattativa durata complessivamente quasi due anni, per il(e per i suoi tifosi) è tempo di pensare al. Il duoha ovviamente già iniziato a muoversi negli scorsi mesi mettendo a fuoco una serie di obiettivi che riguardano sia i rinnovi di giocatori già in rosa, sia nuovi acquisti. Tra i primi ovviamente la situazione più delicata è quella che riguarda Gianluigi: il contratto delè in scadenza nele a riguardo Minoha già mandato messaggi alla dirigenza rossonera.Per quanto riguarda gli obiettivi, in cima alla lista di gradimento rimane Cesc, che potrebbe lasciare ila fine stagione. In attacco si pensa a Keitadella, mentre per quanto riguarda il ruolo di esterno sinistro piacedellosul quale però ha messo gli occhi da tempo anche la. Ildella prossima campagna di rafforzamento dovrebbe essere di circa: sembrano quindi da escludre, salvo stravolgimenti, acquisti di top player comedel, quest'ultimo accostato alanche nel recente passato.