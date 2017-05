Milan, ultimatum a Donnarumma: rinnovo o tribuna

Il futuro di Gianluigi Donnarumma potrebbe essere lontano dal Milan. La società rossonera, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, avrebbe lanciato un ultimatum al giovane portiere: o rinnova entro il 30 giugno il contratto in scadenza nel 2018 o passerà la prossima stagione in tribuna. Questo il diktat della nuova dirigenza composta dall'amministratore delegato Marco Fassone e dal direttore sportivo Massimiliano Mirabelli che non hanno alcuna intenzione di cominciare l'anno del possibile rilancio con la questione aperta.

L'aut aut risuona anche come un monito al procuratore di Gigio, Mino Raiola, che negli ultimi mesi si è mosso in giro per l'Europa con l'obiettivo di sondare il terreno per una possibile cessione. Il Milan avrebbe già messo sul piatto un importante adeguamento del contratto offrendo all'estremo difensore ancora 18enne un ingaggio da circa 4 milioni più bonus compresi e una percentuale su una futura rivendita in favore dell'agente. Raiola fino a questo momento ha preso tempo perché vuole ascoltare le proposte economiche degli altri club con Juventus, Manchester City, Real Madrid e United in pole position. Ora la scadenza fissata per il 30 giugno obbliga procuratore e giocatore ad una presa di posizione decisa. Lo spettro di un anno in tribuna potrebbe portare all'immediato rinnovo o alla definitiva rottura.