Milan: ufficiale, Biglia in rossonero fino al 2020

Arriva anche l'ufficialità: Lucas Biglia è un nuovo giocatore del Milan. L'argentino, giunto in mattinata a Casa Milan, ha formalizzato il nuovo accordo in tardo pomeriggio, come comunicato sul sito ufficiale del club rossonero: "AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla S.S. Lazio le prestazioni sportive di Lucas Biglia, che ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2020". Il centrocampista, quindi, si legherà ai rossoneri per le prossime tre stagioni. Alla Lazio, invece, andranno 17 milioni più altri 3 di bonus.

Lucas Biglia saluta così la Lazio dopo 4 anni. I biancocelesti lo avevano prelevato dall'Anderlecht. Da allora, per il centrocampista, 133 presenze e 16 gol. L'argentino, due giorni fa, ha lasciato il ritiro di Auronzo di Cadore, dove la squadra di Simone Inzaghi sta preparando la nuova stagione. Questa mattina, all'arrivo a Casa Milan, il giocatore, intercettato dai tifosi, ha commesso una gaffe al momento di rilasciare le sue prime dichiarazioni da giocatore rossonero, con un "Forza Lazio" che sa più di abitudine che di dichiarazione intenzionale. Il suo futuro, da oggi, è rossonero.