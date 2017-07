Milan: ufficiale l'acquisto di Calhanoglu

Dopo l'accelerata nei giorni scorsi, e l'arrivo a Milano, Hakan Calhanoglu è ufficialmente un giocatore del Milan. E' stato proprio il club rossoneor, direttamente sul suo sito ufficiale, a confermare l'arrivo del trequartista turco, che si trasferisce dalla Bundesliga e dal Bayer Leverkusen. Per il classe '94, contratto di 4 anni. Questo il contenuto del comunicato: "AC Milan comunica di aver acquisito dal Bayer 04 Leverkusen le prestazioni sportive di Hakan Calhanoglu, che ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2021."

Hakan Calhanoglu arriva dal Bayer Leverkusen, dove ha totalizzato 115 presenze, mettendo a segno 28 gol. Il turco, dal suo arrivo alle aspririne, vanta uno straordinario secondo posto alla voce occasioni create per i compagni. Dal 2013/2014, anno in cui il turco è arrivato dall'Amburgo, il classe '94 ha raggiunto la quota di 253 in 111 gare: più di 2 assist, non necessariamente tramutati in rete dai compagni, a partita. La trattativa è stata chiusa in tempi piuttosto brevi: l'accordo è stato raggiunto nel weekend, mentre il turco è arrivato a Milano domenica. Nella mattinata di lunedì, infine, sono arrivate le visite mediche e la firma sul contratto del Milan, con il quale Calhanoglu è pronto ad incantare il campionato italiano.