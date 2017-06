Milan: sfuma Morata, si torna su Belotti

La finale di Champions League potrebbe aver portato brutte notizie anche al Milan. Subito dopo la dodicesima Coppa dei Campioni conquistata dal Real Madrid contro la Juventus a Cardiff, Alvaro Morata ha giurato amore per i blancos. Nell'intervista postpartita, l'ex bianconero ha dichiarato di voler restare al Bernabeu, smentendo un ipotetico ritorno in Italia, proprio ai rossoneri. Il non interesse dello spagnolo, però, sembra a questo punto essere corrisposto. Mirabelli e Fassone, infatti, dopo le dichiarazioni avrebbero cambiato obiettivo.

Il nome, neanche tanto nuovo, che circola sulla sponda rossnera del Naviglio è quello di Andrea Belotti. L'attaccante del Torino piace moltissimo a Mirabelli, che non ha caso ha già incontrato più volte il ds del Torino Gianluca Petrachi a Casa Milan. Belotti, però, ha una clausola rescissoria valida per l'estero di 10 milioni. Il direttore sportivo granata ha più volte dichiarato che in Italia nessuno è in grado di acquistare il 'Gallo', ma chissà che il nuovo corso del Milan, che ha portato già due colpi come Kessiè e Musacchio, non possa convincere l'ex Palermo a sposare il progetto rossonero.