Milan-Torino, primo no per Belotti

Si è molto parlato, in questi giorni, di un possibile trasferimento di Andrea Belotti al Milan, ma ci ha pensato il presidente granata, Urbano Cairo, a rassicurare i tifosi del Toro: “Belotti è un giocatore del Torino e il mio obbiettivo e quello di tenerlo. C’è però una clausola rescissoria, in base alla quale se qualcuno arrivasse con 100 milioni dall’estero io sarei obbligato a venderlo e ad accettare l’offerta”.

Le parole di Cairo confermano la volontà di provare a trattenere il giocatore: l’unica possibilità per un trasferimento di Belotti, infatti, è che qualche squadra paghi la maxi clausola rescissoria che pende sul contratto del “Gallo”.

Non una buona notizia per il Milan, che si è subito messo al lavoro per cercare un altro nome di grande spessore per l’attacco. Nelle ultime ore si è fatta molto calda la pista che conduce a Diego Costa; il giocatore, dopo essere stato scaricato da Antonio Conte, è ora sul mercato, ma per strapparlo alla concorrenza bisogna fare un’offerta di almeno 50 milioni.