Milan: Ricardo Rodriguez è a Milano

Arriva dalla Germania il terzo acquisto del nuovo corso del Milan. Ricardo Rodriguez, infatti, è arrivato a Milano, dove nella giornata di mercoledì sosterrà le visite mediche prima di legarsi al club rossonero. L'ormai ex Wolfsburg si trasferirà al Milan per 15 milioni più i bonus, che faranno lievitare la cifra fino ai 18. Rodriguez è atterrato intorno alle 19 all'aeroporto di Malpensa, dove è stato accolto dal direttore sportivo rossonero Massimiliano Mirabelli, con cui ha cenerà in serata. "Forza Milan, sono contentissimo di essere qui. Montella? Non ho ancora avuto modo di parlare con lui".

Ricardo Rodriguez, dopo Mateo Musacchio e Franck Kessiè, sarà quindi il terzo acquisto del Milan targato Li Yonghong. Terzino sinistro svizzero di origini spagnole e cilene, arriva dal Wolfsburg, dove ha giocato 123 partite, mettendo anche a segno 13 gol. Rodriguez è stato anche per molte settimane nel mirino dell'Inter, che ha poi cambiato obiettivo dopo le richieste, considerate esagerate, del club tedesco. In pochi giorni, invece, Fassone e Mirabelli hanno perfezionato l'acquisto, che andrà a rinforzare il reparto arretrato rossonero.