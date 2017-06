Milan: Perin in pole, Neto in seconda fila

E' Mattia Perin l'erede di Gigio Donnarumma. Il Milan ha deciso di puntare sul numero uno del Genoa per sostituire il classe 1999 che ieri, traite il suo agente Mino Raiola, ha fatto sapere di non voler rinnovare il contratto in scadenza nel 2018. Il ds Mirabelli si è già mosso per trovare un nuovo portiere e il primo nome sulla lista è quello del nativo di Latina, classe 1992; l'alternativa è Neto, pronto a lasciare la Juventus.

Il tecnico rossonero Montella ha dato parere positivo per entrambi giocatori, Neto perchè lo conosce dai tempi della Fiorentina, e Perin perchè ha il suo stesso agente, Alessandro Lucci, cambiato da poco dopo la separazione con Matteo Roggi. Per Neto la Juventus chiede 10-12 milioni di euro, giudicati un po' troppi dal Milan, mentre per Perin i rossoneri pensano ad una proposta con una base fissa, 7-8 milioni, più una parte variabile con bonus legati alle presenze.

Sì perchè il dubbio legato a Perin, che Mirabelli voleva già portare all'Inter, riguarda il suo stato di salute dopo la seconda operazione al ginocchio in poco tempo: al momento il ragazzo è negli Stati Uniti e non è escluso che il Milan decida di sottoporlo a test molto appronditi prima di entrare nel vivo della trattativa. Al momento non sono stati sondati altri portieri, i rossoneri vogliono Perin e virerebbero altrove, con Neto in pole position, nel caso il ragazzo del Genoa non desse le sufficienti garanzie fisiche.