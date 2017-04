Milan: Montella e Mirabelli a Montecarlo per Aubameyang

Il Milan del futuro sta nascendo a piccoli ma significativi passi. Ieri è arrivata l'ufficialità della nomina di Massimiliano Mirabelli come nuovo direttore sportivo del club e in serata il dirigente si è recato, in compagnia del tecnico Vincenzo Montella, a Montecarlo per seguire da vicino il primo grande obiettivo del mercato: Pierre Emerick Aubameyang.

L'attaccante del Borussia Dortmund, cresciuto proprio nelle giovanili del Milan, piace moltissimo a Mirabelli che da anni lo visiona con attenzione e che aveva cercato di portarlo all'Inter quando svolgeva il ruolo di capo-scout nella società neroazzurra. Sulle tracce del giocatore c'è sempre il Real Madrid che darebbe ad Aubameyang la possibilità di giocare la Champions nella prossima stagione. Montella e Mirabelli hanno potuto osservare da vicino anche l'astro nascente del calcio francese, Kylian Mbappé che, a 18 anni ha trascinato il Monaco in semifinale con 3 gol in due gare. Sul giovane bomber, però, hanno messo gli occhi i top club di mezza Europa.