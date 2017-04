Milan: via Montella, i cinesi puntano su Mancini

Lo sbarco a Milano di Han Li, braccio destro di Yonghong Li, precede l'ormai imminente closing. Silvio Berlusconi è pronto a dire addio al Milan e lo lascerà nelle mani dei cinesi presumibilmente tra il 13 e il 14 aprile. Il Cavaliere sembra essere intenzionato a rifiutare la presidenza onoraria del club che sarà così completamente nelle mani del nuovo gruppo asiatico e dell'amministratore delegato Marco Fassone. All'epocale svolta societaria potrebbe seguire anche quella tecnica con Roberto Mancini che potrebbe prendere il posto di Vincenzo Montella in panchina.

Tra i sostenitori dell'ex allenatore dell'Inter ci sono in primis Yonghong Li e Marco Fassone. I tifosi rossoneri, però, non sembrano gradire il possibile ribaltone in panchina e, sui social, si schierano apertamente dalla parte dell'Aeroplanino, autore fin qui di una stagione al di sopra delle attese. In caso di vittoria nel derby di sabato e di approdo in Europa League, la nuova dirigenza cinese dovrà faticare non poco a giustificare il cambio tecnico. Il progetto dovrà comunque ripartire dalle conferme dei giocatori simbolo di quest'annata: Fassone e il futuro ds Mirabelli avranno come primo obiettivo della loro gestione quello di blindare Gigio Donnarumma.