Vincenzo Montella fatica a trattenere l'entusiasmo. L'allenatore del Milan è impegnato nella tournée estiva in Cina ma la notizia dell'arrivo di Leonardo Bonucci è l'argomento principale nel corso della conferenza stampa a Guangzhou: "È un calciatore di livello internazionale - assicura l'Aeroplanino -. A livello tecnico penso che insieme a Ramos sia il miglior centrale al mondo. Per me è un sogno poterlo allenare, e per questo ringrazio Mirabelli e Fassone. Capitano? Nella mia testa ci sono più capitani, mi confronterò con la società su questo tema".

Fino a questo momento il mercato della società rossonera è stato da incorniciare. Lo stesso tecnico del Milan promuove a pieni voti l'operato di Fassone e Mirabelli: "La società sta facendo un lavoro straordinario - aggiunge -. Sono arrivati sia giocatori d'esperienza che giovani. Molti arrivano da altri campionati, quindi avranno bisogno di un periodo di adattamento ma sono molto fiducioso. Sinceramente non sento molta pressione. Per me è più facile allenare giocatori forti. Ci sono squadre già collaudate in Serie A, come Juventus, Napoli e Roma. Sono queste per me le favorite".

L'obiettivo del 'Diavolo' è quello di tornare in Champions League: "Il nostro obiettivo è quello di entrare in Champions - conclude l'ex allenatore della Fiorentina -. Ma ripeto, c'è da diventare squadra, bisogna crescere rapidamente. I ragazzi che ho avuto modo di conoscere fino ad ora hanno messo subito a disposizione le loro ottime qualità, certamente i due acquisti di Bonucci e Biglia ci permettono di avvicinarci alla stagione con ancor più fiducia".