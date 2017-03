Milan, missione difesa: il primo obiettivo è Kolasinac

In vista della prossima stagione il Milan è alla ricerca di rinforzi di qualità in tutti i reparti: l'obiettivo del club di via Aldo Rossi è quello di costruire una squadra che possa come minimo tornare a lottare per i primi tre posti. Tra i nomi sulla lista di Fassone e Mirabelli c'è ormai da tempo quello di Sead Kolasinac, 23enne terzino sinistro attualmente in forza allo Schalke 04.



Secondo i rumors di mercato che si inseguono insistentemente in queste ultime ore, il giocatore e il club rossonero avrebbero già trovato un accordo per il trasferimento a Milano., come confermato di recente dal suo procuratore, si sarebbe detto interessato al progoetto delche sta per nascere. Gli sviluppi dell'operazione di mercato, naturalmente, dipendono dall'esito del: fino a quando la cessione della società non sarà perfezionata, infatti, il giocatore non potrà firmare il suo