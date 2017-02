Gigio Donnarumma ha compiuto sabato 18 anni ed è ormai già considerato una bandiera del Milan di Vincenzo Montella. Al rientro dalla trasferta vincente di Reggio Emilia il portiere rossonero ha festeggiato con la squadra il suo compleanno e tra gli ospiti c'erano anche l'amministratore delegato Adriano Galliani e il suo super procuratore Mino Raiola. Ed è proprio l'agente di giocatori del calibro di Ibrahimovic e Pogba a parlare del futuro del giovane portiere tra molti dubbi: "Rimanere in rossonero? Non ho sentito nessuno del nuovo Milan, per me il Milan è rappresentato da Galliani quindi non ho nessun elemento per parlare del nuovo Milan".





Il 3 marzo dovrebbe avvenire il tanto atteso closing ma il rinnovo di contratto di, ora maggiorenne, potrebbe essere il primo scoglio della nuova società che dovrebbe essere rappresentata da: "Credo sia doveroso vedere da parte mia primaio tanto meno.- prosegue Raiola -.Io non sono sposato con nessuno, il mio lavoro non è essere tifoso di una squadra, lo sono stato tempo fa perché la mia famiglia è di Napoli e mi obbligava, poi ho conosciutoCon queste parolesembra dunque smentire lo stesso Donnarumma che ha più volte affermato di voler restare a lungo con la maglia del. Sicuramente questo ragazzo ha dei valori importanti dal punto di vista umano - conclude il super agente -. Prevedere il futuro è difficile. Non si sa".