Milan, Kucka ai saluti: accordo con il Trabzonspor

Dopo tanto comprare il Milan pensa anche a vendere. Nonostante il mercato sia ufficialmente cominciato da meno di una settimana, la società rossonera è stata attivissima in questa prima fase, assicurandosi ben sette giocatori per una somma investita che supera abbondantemente i 100 milioni di euro. L’amministratore delegato Marco Fassone e il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli hanno fatto gli straordinari per provare a consegnare a Vincenzo Miontella la rosa completa il più presto possibile, in modo da poter affrontare in tutta tranquillità una preparazione estiva incentrata sui preliminari di Europa League.

Ora, però, iniziano anche i movimenti in uscita e in lista di partenza c'è lo slovacco Juraj Kucka. Il centrocampista 30enne, dopo due stagioni con in rossonero, condite da 59 presenze, 4 gol ed una Supercoppa Italiana vinta contro la Juventus, volerà in Turchia per firmare un contratto con il Trabzonspor. Secondo le prime indiscrezioni, il costo dell'operazione dovrebbe aggirarsi attorno ai 5 milioni di euro. Si tratta sicuramente di una buona plusvalenza per il Milan che aveva acquistato il giocatore dal Genoa per 3,7 milioni di euro.

Lo stesso club turco segue da vicino anche un altro 'gladiatore' del nostro campionato: Gary Medel. Il presidente del Trabzonspor, Muharrem Usta, ne ha parlato a 'MyNet Spor': ''Abbiamo l'accordo con l'Inter per l'acquisto di Gary Medel. Solo da oggi ne stiamo parlando con il calciatore, prima non potevamo perchè era impegnato in Confederations Cup”. Il cileno, però, preferirebbe la soluzione argentina, con il Boca Juniors che ha già bussato alla porta di Piero Ausilio per mettere le mani sul 'Pitbull'.