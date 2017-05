Milan, incontro con il Torino per Belotti

Con l'arrivo della nuova dirigenza cinese, il Milan può sognare in grande. Li Yonghong, proprietario del club rossonero da poco più di un mese, vorrebbe esordire con un grande colpo, magari un nome altisonante in attacco. Il profilo ideale sarebbe quello di Andrea Belotti, attaccante del Torino e protagonista indiscusso di questa stagione. Il "Gallo" è in lizza per il titolo di capocannoniere con 25 gol. Queste prestazioni e questi numeri gli sono valsi il rinnovo del contratto fino al giugno 2021, con una clausola rescissoria decisamente elevata, e valida solo per l'estero, di ben 100 milioni.

Come ha affermato ai microfoni di Sportitalia Gianluca Petrachi, direttore sportivo dei granata, i rossoneri avrebbero contattato il Torino per intavolare una trattativa per l'ex Palermo. L'incontro sarebbe avvenuto a Casa Milan: protagonisti Petrachi e il ds del Milan Massimiliano Mirabelli. Le possibilità che i rossoneri arrivano a Belotti, però, non sono molte, a detta del ds granata: "Abbiamo parlato di Belotti, a lui è sempre piaciuto, però non mi ha detto che ci sarebbero le possibilità economiche per prenderlo. Ripeto, è difficile che un club italiano possa prenderlo. Andrea è umile e dinamico, e sa che se dovesse arrivare un top club potrebbe partire. Anche il Milan lo sarebbe, ma solo per la sua storia: oggi non lo è. In Italia non lo vendiamo"