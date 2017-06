Milan: incontro con Donnarumma per il rinnovo

La telenovela di questi primi giorni di calciomercato potrebbe essere vicina ad una conclusione: Gigio Donnarumma rinnoverà con il Milan. Il portiere classe '99 ha già comunicato la sua decisione di prolungare il suo contratto con i rossoneri, disposti ad offrigli 4 milioni più bonus all'anno. Dopo l'iniziale rifiuto del 13 giugno da parte del giocatore e del suo procuratore, Mino Raiola, la fumata bianca sembra ormai destinata ad arrivare.

La prossima settimana, secondo Sky Sport, è infatti in programma un incontro tra Fassone e Mirabelli, uomini di mercato del Milan, il gruppo Raiola, che cura gli interessi del portiere, e Alfonso Donnarumma, padre di Gigio e rappresentante dell'intenzione di rinnovo del giocatore, che non siederà al tavolo in quanto impegnato negli esami di maturità, che si svolgeranno dal 5 all'8 luglio. Contemporaneamente, partirà il ritiro della nuova stagione del Milan, con Vincenzo Montella, che ha incontrato il padre di Donnarumma, che si aspetta di avere il suo portierone ai nastri di partenza del 2017/2018, fermo e deciso a difendere i pali dei rossoneri per i prossimi anni.