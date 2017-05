Milan: Duncan alternativa a Kessie

Sistemata la difesa con Musacchio e in attesa di piazzare il grande colpo per l'attacco, il Milan lavora per rinforzare il centrocampo. L'obiettivo numero uno è Franck Kessie dell'Atalanta, ieri il dg Fassone ha avuto un lungo colloquio col presidente Percassi dopo aver parlato con l'agente e sembra sia una strada percorribile, anche se la Roma pare ancora in vantaggio visto che si è mossa in anticipo.

Si tratta sulla base di 28 milioni di euro ma il Milan avrebbe la preferenza del giocatore. I rossoneri hanno però individuato una valida alternativa in Joseph Alfred Duncan, mediano ghanese classe 1993 del Sassuolo e cresciuto nell'Inter: c'è già stato un incontro con l'agente del giocatore, il ds Mirabelli stima il ragazzo ed è molto più che una seconda scelta rispetto a Kessie. L'obiettivo per la mediana sarebbe quindi un giocatore molto fisico e muscolare, anche perchè la pista che portava a Fabregas sembra definitivamente tramontata.