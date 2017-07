Milan: Donnarumma rinnova a 6 milioni per 5 anni

Manca solo l'ufficialità ma il rinnovo di Gianluigi Donnarumma con il Milan è ormai ad un passo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, è stato trovato l'accordo totale sul nuovo contratto proposto al 18enne di Castellammare di Stabia dalla società di Via Aldo Rossi. Fassone e Mirabelli hanno infatti alzato la proposta economica portandola a 6 milioni netti all'anno per 5 stagioni, un milione in più di quanto proposto nell'ultimo summit con il procuratore Mino Raiola. Nel nuovo accordo entra anche il fratello di Gigio, Antonio, che sarà il secondo portiere del Milan: a lui andrà 1 milione a stagione.

Donnarumma accetta così di restare in rossonero dopo un più di un mese travagliato fatto di continui colpi di scena. Rifiutata anche la maxi-proposta arrivata nelle ultime ore dal Psg pronto a mettere sul piatto circa 13 milioni all'anno più 1 di bonus per convincere il giovane portiere. Il Milan si tutela inserendo nel contratto una doppia clausola rescissoria: 50 milioni in caso di mancato raggiungimento della qualificazione alla Champions League 2018/2019, 100 milioni qualora il Milan dovesse invece chiudere tra le prime quattro nel prossimo campionato.