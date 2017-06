Milan: la domenica social di Donnarumma

Gianluigi Donnarumma è stato protagonista di una domenica molto movimentata sui social network nella vicenda che riguarda il suo futuro. Nel primo pomeriggio in Italia è rimbalzata prepotentemente la voce della clamorosa decisione da parte del portiere di lasciare il suo procuratore Mino Raiola e legarsi così a vita al Milan. A smentire l'indiscrezione ci ha pensato lo stesso Gigio con un post su Twitter intorno alle 16 che lascia poco all'immaginazione: "#Donnarumma #Raiola Ieri, oggi e domani!". Una dichiarazione di assoluta sintonia con il procuratore che fa scattare l'ira dei tifosi rossoneri.

In serata, invece, arriva l'incredibile svolta su Instagram. Donnarumma posta una foto con la maglia rossonera e allega un pensiero d'amore nei confronti del Milan: "Oggi con un mio tweet ho scatenato un vero putiferio, che non volevo generare, e di questo mi scuso. Desidero ribadire il mio amore assoluto per il Milan e i suoi tifosi. Ora ho in mente la Nazionale, con la quale spero di fare un regalo a tutti i tifosi. La mia promessa è che, non appena sarà finito l'Europeo, incontrerò la Società insieme alla mia famiglia e al mio agente per discutere il mio rinnovo".

Queste parole, postate anche dal fratello e dal cognato, fanno pensare ad un nuovo dietrofront ma il colpo di scena è dietro l'angolo e diversi minuti dopo Mino Raiola lancia un tweet sibillino ("Donnaraiola-Haters 1-0. What's next?) e Gigio chiude tutti i suoi profili social per un presunto attacco hacker. Rimangono dunque i dubbi se ciò che è stato scritto rappresenti il vero o no anche perché dallo stesso profilo ("gigiodonna99") è partito un messaggio di amicizia all'altro portierino rossonero Plizzari. In tarda notte, a complicare ancora di più un quadro già molto intricato, è intervenuto Mino Raiola con un post di apertura al rinnovo: "tra me e Gigi tweet di amicizia. Dopo Europeo incontriamo Milan. Adesso importante la Nazionale". La vicenda, dai contorni ancora poco chiari, potrebbe arricchirsi nei prossimi giorni di ulteriori colpi di scena.