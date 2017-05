Milan, Deulofeu ai saluti: lo spagnolo ringrazia su Twitter

Parole che sanno di addio. Dopo la partita di Cagliari che ha chiuso il campionato del Milan, Gerard Deulofeu ha voluto ringraziare tifosi, società e compagni per i sei mesi vissuti a San Siro. Per lui, 18 presenze tra campionato e Coppa Italia, il tutto condito dai suoi 4 gol messi a segno contro Fiorentina, Palermo, Atalanta e Bologna. Una delle tre reti ai rossoblù ha consentito ai rossoneri di tornare in Europa League grazie al sesto posto.

Deulofeu, insomma, è stato la marca in più di questo Milan. Com'era già previsto, però, il classe '94 rientrerà dal prestito all'Everton per poi essere riscattato dal Barcellona. Ecco perché la partita di San Siro (lo spagnolo non è stato convocato per la partita del Sant'Elia) è stata l'ultima per lo spagnolo, che ha voluto ringraziare la società con un post sul suo profilo Twitter. "La stagione è finita. Ho solo parole di ringraziamento per l'AC Milan... Sono stato felice e ho avuto il sostegno e l'amore sia dei miei colleghi che dei miei fan. Grazie di cuore". Cosa dovrà ora aspettarsi Deulofeu? Il Barcellona è pronto a riprendersi il nazionale e capitano dell'Under 21. Poi, con l'apertura di calciomercato in arrivo, deciderà il suo futuro.