Milan-De Sciglio, è crisi: a giugno sarà addio

Domenica da incubo per Mattia De Sciglio, tra i peggiori in campo contro l'Empoli e uscito dal campo nel corso della ripresa subissato dai fischi assordanti dei suoi stessi tifosi. Il 24enne difensore del Milan, poi, è stato vergognosamente aggredito da un gruppo di tifosi nei paraggi di San Siro mentre era a bordo della sua auto. Sintomi (il secondo ingiustificabile e da censurare a prescindere) di un rapporto tra il terzino e l'ambiente rossonero che sembra improvvisamente essersi deteriorato. E le speranze di ricucire sembrano davvero ridotte al minimo.



A giugno le strade del club e di De Sciglio quasi certamente si divideranno. Nella mattinata di lunedì, all'indomani dello scivolone con l'Empoli che potrebbe costare carissimo alla squadra di Montella nello sprint finale verso l'Europa League, il giocatore ha incontrato il neo ds Massimo Mirabelli cui avrebbe ribadito l'intenzione di partire a fine stagione.



Resta da capire come si evolverà la situazione contrattuale di, il cui accordo attuale con il club di via Aldo Rossi scade a: un eventuale rinnovo cambierebbe sensibilmente lo scenario anche in vista di una possibile. Sul difensore ha messo gli occhi ormai da tempo la