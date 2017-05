Milan, continua il pressing su Kessiè

Chiuso l'affare Musacchio, il Milan si tuffa nuovamente sul mercato. La dirigenza cinese sta lavorando ad un Milan in grado di tornare ad alti livelli. Rinforzata la difesa con l'ormai ex Villarreal, è tempo di pensare al centrocampo. Già avviati i contatti con Franck Kessiè, centrocampista classe '96 dell'Atalanta. In questa stagione, per l'ivoriano, 30 partite e 7 gol per il ventenne. I primi incontri sono serviti alla società rossonera, rappresentata dal suo direttore sportivo Massimiliano Mirabelli, ad ottenere il sì del giocatore, disposto a trasferirsi a Milano.

L'accordo con l'Atalanta, però, è tutto da trovare: il ds bergamasco, Giovanni Sartori, chiederà almeno 28 milioni, quelli offerti dalla Roma per assicurarsi le prestazioni del centrocampista ivoriano. C'è stato il secondo incontro a Casa Milan tra le due parti. La trattativa non è conclusa, ma non si è nemmeno arenata. Possibile un accordo a partire dalla prossima settimana, che potrebbero portare Frank Kessiè a sostenere le visite mediche. Il centrocampista, ad ogni modo, non è stato l'unico argomento di discussione tra le due parti. Si è parlato anche di un giovane che interessa all'Atalanta: si tratta di Felicioli, centrocampista rossonero di 20 anni in prestito all'Ascoli. Il Milan non si è fatto trovare impreparato, rilanciando con l'interesse per un altro gioiello di Gasperini: si tratta di Andrea Conti, esterno classe 1994 che piace a molte squadre, Inter e Napoli su tutte.