Milan, colpo a sorpresa: arriva Borini dal Sunderland

Dopo Musacchio, Rodriguez, Kessié e André Silva sarà Fabio Borini il quinto acquisto della nuova dirigenza del Milan. Colpo a sorpresa per la dirigenza rossonera che decide di puntare sull'attaccante classe '91 in forza nell'ultimo anno al Sunderland. La trattativa è andata a segno con un blitz notturno e giovedì il giocatore sarà a Milano per sostenere le visite mediche e firmare il contratto. Borini è stato strappato alla concorrenza della Lazio che lo seguiva da giorni.

Borini è un esterno d'attacco che può adattarsi anche al ruolo di "falso nueve". Nell'ultima stagione in Premier ha totalizzato 24 presenze siglando 2 gol. Torna in Italia a 5 anni di distanza dall'esperienza con la Roma. A portare a termine la trattativa è stato il ds Mirabelli che ha già avuto Borini nella sua precedente esperienza lavorativa proprio al Sunderland.