Milan, colpo in attacco: preso André Silva

Il Milan del nuovo corso cinese non si ferma e, dopo aver ufficializzato gli arrivi di Musacchio, Kessié e Ricardo Rodriguez, piazza il primo colpo in attacco. I rossoneri hanno praticamente chiuso l'acquisto di André Silva del Porto. Dopo l'incontro nella serata di ieri a Milanello tra il duo Fassone-Mirabelli e il super agente del giocatore Jorge Mendes, questa mattina il bomber è atteso dalle visite mediche presso la clinica "La Madonnina" prima della firma sul contratto che lo legherà al club di via Aldo Rossi per le prossime 5 stagioni.

La trattativa si è aperta e chiusa in appena otto giorni con il primo incontro avvenuto sabato scorso a Cardiff in occasione della finale di Champions League Juventus-Real Madrid. Il Milan ha trovato un accordo col Porto sulla base di 38 milioni, bonus compresi. L'attaccante aveva una clausola rescissoria di 60 milioni. Il maggiore sponsor di André Silva è Cristiano Ronaldo che lo aveva consigliato anche al Real Madrid.