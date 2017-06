Milan: tutti i nomi per il dopo Donnarumma

Una doccia gelata. Nonostante il caldo afoso, torrido che attanaglia Milano, Marco Fassone, Massimiliano Mirabelli e tutti i tifosi del Milan ne avrebbero fatto volentieri a meno. Gianluigi Donnarumma non ha rinnovato il proprio contratto con la società meneghina e, ora, sorge spontanea una domanda: chi dopo Gigio? Già da questo pomeriggio, nella stanza dei bottoni rossonera, circolano i primi nomi.

La soluzione interna, quella più facilmente percorribile, porterebbe ad Alessandro Plizzari, altro baby gioiello della Primavera rossonera. Il classe 2000 si è messo in luce agli ultimi Mondiali Under 20, disputando una manifestazione eccellente e chiudendo in bellezza con due rigori parati contro l'Uruguay che sono valsi alla squadra di Evani il terzo posto finale. Con Donnarumma il rischio di affidarsi ad un portiere non ancora maggiorenne è stato ampiamente ripagato, chissà se Vincenzo Montella vorrà provare a ripercorrere le orme di Sinisa Mihajlovic.

Gli altri possibili candidati, invece, rispondono a profili di estremi difensori più maturi, sia anagraficamente che dal punto di vista prettamente sportivo. Pepe Reina, ad esempio, è ormai un veterano della nostra Serie A e, da anni, calca i palcoscenici più importanti, tra squadre di club e nazionale. Lo spagnolo, però, ad agosto compirà 35 anni ed è per questo motivo che il suo nome non scalda i cuori di società e tifosi. Ecco, allora, pronto un possibile ‘sgarbo’ alla Juventus con Neto, inizialmente destinato a raccogliere l’eredità di Buffon in bianconero, che scalpita per una maglia da titolare dopo tanta, troppa panchina. L'ultima pista è quella che porterebbe ad Alex Meret, altra giovane stellina del calcio italiano, che, però, piace (e tanto) anche al Napoli.