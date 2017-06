Milan, si tratta con il Bayer per Calhanoglu

Non solo Donnarumma. In attesa di capire il futuro del portiere rossonero, il Milan continua a restare attivissimo sul mercato in vista della prossima stagione. Dopo avere già speso oltre 100 milioni di euro in questo primo scorcio di calciomercato, la società meneghina sarebbe pronta a piazzare un altro colpo a centrocampo. Secondo quanto trapela dalla Germania, infatti, Fassone e Mirabelli starebbero lavorando per chiudere l'affare Hakan Calhanoglu. Il numero 10 del Bayer Leverkusen è in scadenza di contratto nel 2019 ed il suo cartellino viene valutato tra i 20 ed i 25 milioni dalle 'aspirine'.

A confermare lo stato avanzato della trattativa è stato lo stesso agente del giocatore, Bektas Demirtas, che ne ha parlato con la 'Bild' e con 'Funke Mediengruppe': "Esistono dei contatti col Milan che è uno dei migliori club d'Europa. Ma non voglio dire nulla sui nostri dialoghi", le sue parole. Calhanoglu è un trequartista in grado di giocare anche in un centrocampo a tre, che nell'ultima stagione in Bundesliga ha collezionato 6 reti e 5 assist in 15 presenze. La sua arma migliore è il tiro dalla distanza con cui spesso ha sorpreso i portieri avversari.

Per un giocatore che potrebbe arrivare, ce ne è uno che, invece, è destinato a lasciare il 'Diavolo'. Si tratta di Gabriel Paletta che, come confermato dal suo agente, Martin Guastadisegno, non sembra più rientrare nei piani del nuovo Milan: "Direi che col Milan è finita, ma ora cerchiamo un accordo utile a tutti - spiega -. Non scatenerò guerre interne. Mirabelli qualche tempo fa mi ha comunicato l'intenzione di non rinnovargli il contratto che scadrà nel 2018 e per questo sarà lasciato libero di cercare una nuova squadra. Restare in scadenza non sarebbe utile a nessuno e le offerte non mancano. Abbiamo detto no al Genoa, non c'earno le condizioni. Il Torino invece è una possibilità concreta. Tra lui e Mihajlovic non ci sono problemi".