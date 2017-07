Milan: Biglia lontano, rispunta Krychowiak

Sembrava fatta e invece col passare dei giorni sembra più lontano l'arrivo di Lucas Biglia al Milan. La trattativa con la Lazio sembra essere giunta ad un punto morto, con Lotito che chiede 18 milioni di euro più bonus e i rossoneri che non vanno oltre 12-13, considerando che l'argentino sarà libero a parametro zero tra un anno (scadenza 2018, contratto che non sarà rinnovato). Ecco che così torna di moda Krychowiak, polacco del Paris Saint Germain.

Questa sarà una settimana decisiva per Lucas Biglia perchè, nonostante abbia da quasi un mese l'accordo col Milan, deve capire cosa fare del futuro se non andrà in rossonero: Simone Inzaghi vorrebbe tenerlo ma è difficile che possa restare senza il rinnovo di contratto. I rossoneri, con Fassone e Mirabelli, potrebbero riprovarci anche se Lotito ha detto no all'inserimento di contropartite tecniche come Montolivo, Kucka e Locatelli (quest'ultimo solo in prestito).

Con Biglia lontano, salgono le quotazioni di Krychowiak: il centrocampista polacco è reduce da una stagione difficile al Paris Saint Germain visto che è stato usato col contagocce nonostante fosse arrivato nell'estate 2016 tra squilli di tromba dopo la grande esperienza a Siviglia. Il PSG sarebbe disposto a cedere il mediano classe 1990 in prestito oneroso con diritto di riscatto: i due club ne avevano già parlato nelle scorse settimane in un incontro a Milano.