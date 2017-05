Milan avvisato: il Manchester United piomba su Morata

Alvaro Morata è il primo obiettivo di mercato in attacco della nuova era del Milan. L'ad Fassone e il ds Mirabelli avrebbero già incassato l'ok del giocatore al trasferimento ma resta ancora da superare un grosso ostacolo, il Real Madrid. Il tecnico Zinedine Zidane ha infatti affermato di non volersi privare del bomber ex Juventus che è finito nel mirino di un altro top club europeo, il Manchester United.

José Mourinho potrebbe infatti giocarsi una carta importante per arrivare all'attaccante spagnolo, quella di De Gea. Il portiere dei Red Devils piace al Real Madrid e così lo Special One avrebbe fissato il prezzo in 75 milioni oppure 25 più Morata. Così facendo l'ex Juve verrebbe valutato circa 50 milioni, 10 in meno rispetto all'iniziale richiesta di Florentino Perez. Il Milan resta alla finestra e la trattativa potrebbe concludersi dopo la finale di Champions di Cardiff del prossimo 3 giugno.