Milan: Aubameyang a Milano, i tifosi rossoneri sognano il colpo

Dopo il closing e il derby pareggiato all'ultimo respiro, il Milan si è inceppato perdendo in casa con l'Empoli e pareggiando allo Scida col Crotone. Un punto solo in due partite e la qualificazione alla prossima Europa League che resta in bilico visto un calendario decisamente complicato (Roma e Atalanta i prossimi due scogli). In vista della prossima stagione rimangono gli interrogativi legati alla nuova dirigenza e ai colpi estivi del mercato.

In queste ore è tornato caldissimo il nome di Pierre-Emerick Aubameyang, visto che l'attaccante del Borussia Dortmund è sbarcato a Milano per trascorrere un weekend assieme alla fidanzata Alysha e ai fratelli Willy e Catilina. Ad alimentare ancora di più i sogni dei tifosi rossoneri è stato un post su Instagram di Willy che si è geotaggato a Casa Milan, sede ufficiale del club. In passato Aubameyang non ha nascosto il suo obiettivo di sbarcare al Real Madrid ma sarebbe potrebbe anche tornare nella squadra in cui è cresciuto a livello giovanile.