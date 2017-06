Milan: si chiude per Biglia

Massimiliano Mirabelli è in queste ore nella capitale per fare la situazione sul mercato dei rossoneri con l'allenatore Montella, appena rientrato dalle vacanze. Oltre a questo incontro, il d.s rossonero dovrebbe vedere i dirigenti della Lazio, per cercare di chiudere l'affare Biglia, che ha gia trovato in linea di massima un accordo con il Milan. L'argentino, arrivato a Roma quattro anni fa, ha collezzionato con la Lazio 119 presenze realizzando 13 reti, ma nell'ultimo periodo ha dichiarato la sua volonta di andare via dalla capitale, non avendo rinnovando il contratto in scadenza nel 2018.

Per il momento, però, le due società son ancora lontane; la richiesta del presidente Lotito per la cessione dell'argentino è di 25 milioni, ma il Milan ne ha offerti 18. Mirabelli sta lavorando per far scendere il prezzo del cartellino, visto che il prossimo anno il giocatore potrebbe liberarsi a parametro zero; ma c'è comunque ottimismo di chiudere l'affare in casa Milan, che potrebbe rialzare la proposta fino a 20 milioni, accontentando Lotito.