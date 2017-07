Milan: offerti 14 milioni per Biglia

Lucas Biglia è sempre più vicino a concludere la sua avventura nella Lazio, per trasferirsi a Milano, sponda rossonera. Nelle ultime ore, il d.s del Milan Fassone ha presentato alla dirigenza laziale una proposta per l’acquisto del giocatore, classe 1986, di 14 milioni. Biglia, che durante l'esperienza nella capitale ha collezionato in serie A 109 presenze, segnando 13 reti, ha espresso, già da qualche giorno, la sua volontà di trasferirsi al Milan e non si è presentato al ritiro della squadra di Simone Inzaghi.

Il presidente Lotito ha chiesto per il centrocampista argentino 20 milioni, il Milan sarebbe disposto a salire al massimo a 18 milioni o eventualmente inserire nell’affare anche delle contropartite tecniche; c’è comunque ottimismo, da entrambe le parti, sul fatto che ormai l’affare si concluda.