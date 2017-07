Milan: Biglia atteso a Milano in tarda serata

In attesa dell'ufficialità di Leonardo Bonucci, il Milan ha già in canna un altro colpo, il nono di questa incredibile sessione di calciomercato. Dopo mesi di trattative, infatti, Lucas Biglia sta per diventare un nuovo giocatore rossonero. L'argentino, in giornata, ha lasciato Auronzo di Cadore, sede del ritiro della Lazio. Dopo il saluto ai suoi, ormai, ex tifosi e compagni di squadra, il centrocampista è arrivato a Fiumicino nel primo pomeriggio, ed è atteso all'aeroporto di Linate in tarda serata. Nella giornata di sabato, poi, arriveranno le visite mediche e la firma con il club rossonero.

Entusiasta l'ex capitano biancoceleste, che non risparmia elogi alla Lazio prima di lasciare Auronzo di Cadore: "Ringrazio i tifosi, questa è una decisione mia dettata dalle ambizioni sportive, ma non mi va di parlarne. La Lazio mi ha sempre trattato bene". Lucas Biglia, arrivato al club di Lotito nel luglio del 2013, ha totalizzato 133 presenze, mettendo a segno 16 gol. Ora, il Milan, che per assicurarselo ha offerto 17 milioni più 3 di bonus. Al centrocampista, invece, andranno 3,5 milioni più bonus fino al 2020.