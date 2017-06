Lazio: Muriel primo obiettivo se parte Keita

La Lazio di Claudio Lotito è da sempre una delle squadre più attive sul mercato. Ogni anno sul fronte acquisti e cessioni, il club biancoceleste porta a termine diverse trattative modellando ogni volta una nuova squadra. Con ogni probabilità Keita lascerà Formello viste le sirene di Juventus e Milan pronte a una vera e propria asta per aggiudicarsi l'esterno capace di segnare ben 16 reti in campionato, record in carriera.

La Lazio non perde tempo e si sta guardando intorno per cercare un sostituto del senegalese. Il primo nome sulla lista dei desideri di Simone Inzaghi è quello di Luis Muriel della Sampdoria. I blucerchiati chiedono 25 milioni per lasciar partire l'attaccante colombiano, una cifra giudicata troppo elevata dal presidente Lotito il cui colpo più costoso è stato Mauro Zarate (22 milioni nel 2008). Le due società si siederanno ad un tavolo nei prossimi giorni per cercare di trovare un accordo.