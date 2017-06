Simone Inzaghi rinnova il proprio contratto con la Lazio. Il tecnico biancoceleste è stato colui che ha plasmato la squadra in grado di conquistare il quinto posto in classifica (complice un finale di campionato accidentato) e di tornare a recitare un ruolo da protagonista in Europa League, qualificandosi direttamente alla fase a gironi della seconda competizione continentale per club. L'accordo per il prolungamento del rapporto era solo una formalità e, dopo le numerose rassicurazioni, è arrivata anche l'ufficialità.

"Sono davvero contento di aver rinnovato con la Lazio, mancava solo la firma ed è arrivata - spiega il confermato tecnico biancoceleste -. Sono felice di continuare, speriamo di fare grandi cose il prossimo anno. I meriti per questa stagione sono da dividere con lo staff e con i giocatori, quello che mi fa piacere è di aver riportato entusiasmo fra la gente. Vedere 50.000 persone all’Olimpico per me è un grande orgoglio".

In vista della prossima stagione, Simone Inzaghi si aspetta una rosa che possa disputare al meglio tutte le competizioni: "Sappiamo che il prossimo anno ci sarà l’Europa League, vogliamo onorarla al meglio. Con più partite serviranno più giocatori in rosa. Vogliamo ripartire da questa squadra, compresi i giocatori migliori. Se qualcuno partirà verrà rimpiazzato nel migliore dei modi. Biglia? La società è in contatto con lui e con il suo entourage: per noi sarebbe un piacere rivedere Lucas con la fascia da capitano. Dopo gli impegni con l’Argentina arriverà la risposta definitiva".