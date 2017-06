Keita è sempre più vicino a lasciare la Lazio. Il classe '95 è ormai un separato in casa Lotito, ed è sempre più probabile una sua cessione. A gettare ulteriore benzina sul fuoco è Roberto Calenda, l'agente di Keita. Al Corriere dello Sport, il procuratore ha fatto il punto sulla vicenda relativa al suo assistito. "La Lazio ci ha comunicato che ha l'accordo con il Milan. Il club rossonero è importante, ma vogliamo capire quale sarà il loro progetto. Noi non abbiamo mai preso in considerazione la possibilità di andare via dopo la scadenza del contratto. Non è nostra intenzione danneggiare la Lazio, ma è inevitabile che la cessione è la cosa migliore per tutti, e si cercherà ovviamente un'alternativa che possa soddisfare tutti. Il vero problema, però, è che la Lazio vede Keita solo come un oggetto da vendere, senza prendere in considerazione la volontà della Lazio. Va bene dialogare con loro, ma non ci faremo vettere all'angolo o subire ritorsioni".

Il club favorito, quindi, è quello rossonero, anche perché, stando a Calenda, non c'è stato alcun contatto con la Juventus. "Non c'è nessun accordo con il club bianconero. Si tratta dell'ennesima speculazione nella quale incide la scadenza del contratto, che avverrà tra un anno. C'è troppa voglia di addossare le colpe a Keita. Ogni giorno si parla di lui, non è più tollerabile. Non si è mai lavorato sul rinnovo. Si parla sempre di 3-4 offerte di club per il mio assistito, ma come mai queste offerte non arrivano a me? La Lazio non mi ha comunicato nulla. La verità, ribadisco, è che la volontà del ragazzo non conta nulla. Si è sempre comportato da professionista nonostante tutti gli dessero dell'indisciplinato e della testa calda. E' solo un oggetto da vendere, nonostante sia valutato un top player, e lui lo è assolutamente."