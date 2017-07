E' certamente la telenovela di questo primo scorcio di calciomercato la trattativa tra Milan e Lazio per Lucas Biglia. Il centrocampista argentino, in scadenza di contratto nel 2018, ha già trovato da almeno un mese l'accordo con i rossoneri ma manca quello tra i club: la distanza sembra ora di soli 2 milioni di euro e per questo il Milan potrebbe inserire il cartellino di Gianluca Lapadula nella trattativa.

L'attaccante ex Pescara piace alla Lazio anche se finora Lotito non ha mai voluto accettare contropartite: dalla richiesta iniziale di 25 milioni si è arrivati a 20 mentre i rossoneri non hanno mai voluto spingersi oltre i 13-14, sembra che l'accordo si possa trovare intorno ai 16 più 4 di bonus. L'inserimento di Lapadula potrebbe abbassare la parte cash e arrivare ai 20 milioni voluti dalla Lazio. Un affare che si farà perchè Montella e la dirigenza rossonera stravedono per il giocatore e lo stesso Biglia ha già deciso da tempo di voler andare al Milan.

L'argentino, sbarcato questa mattina presto all'aeroporto di Fiumicino di rientro da Buenos Aires, è apparso rabbuiato in volto. "Quando vado ad Auronzo? Se resto? Non lo so...", le poche parole di Biglia che tra oggi e domenica sosterrà le visite mediche di rito prima di raggiungere, in teoria, Simone Inzaghi e il resto dei compagni nel ritiro di Auronzo di Cadore. E' più probabile che nelle prossime 24-48 ore si sblocchi l'affare col Milan e l'argentino si presenti a Milanello agli ordini di Montella.