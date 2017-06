Una delle potenziali telenovele del calciomercato estivo sembra giunta al termine. In Serie A stava per scatenarsi una vera e propria asta per Patrik Schick, attaccante ceco della Sampdoria. Stava, appunto, perché la concorrenza sembra ormai essere battuta: il numero 14 blucerchiato andrà alla Juventus. A confermare il trasferimento è lo stesso presidente del club proprietario del cartellino, Massimo Ferrero, intervistato da 'Pagine Romaniste'. "Patrik Schick andrà alla Juventus. La Roma lo ha chiesto, ma non ha i soldi. Pallotta deve cacciare i soldi, altrimenti non si canta messa".

I bianconeri pagheranno la clausola rescissoria del ceco, che ammonta a 25 milioni. Da capire se la Juventus deciderà di portarlo subito a Torino o se lo lascerà un altro anno a Marassi, come auspicato dallo stesso Ferrero. Battuta la concorrenza di Roma, che negli ultimi giorni si era fatta avanti nella persona del ds Monchi, Napoli e Inter, altra squadra interessata al blucerchiato.