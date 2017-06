Psg, Juventus avvisata: il Barcellona piomba su Verratti

Sono giorni caldissimi in casa Juventus per progettare il futuro. Il primo reparto che la dirigenza bianconera vuole rafforzare è il centrocampo e il nome in cima alla lista dei desideri di Massimiliano Allegri è quello di Marco Verratti. In queste ore il giocatore della Nazionale, attraverso il suo agente Donato Di Campli, ha fatto sapere al Paris Saint Germain di voler cambiare aria. Sul regista è immediatamente piombato il Barcellona che, secondo i quotidiani catalani, sarebbe pronto a offrire fino a 100 milioni di euro. Marotta e Paratici, invece, potrebbero arrivare fino a un massimo di 80 milioni.

La pista Verratti è tutta in salita dunque per la Juventus che, in queste ore, è concentrata sull'acquisto di Steven N'Zonzi del Siviglia. Mercoldì dovrebbe esserci l'incontro tra le due società. I dirigenti bianconeri avrebbero già l'accordo col giocatore sulla base di 5 milioni all'anno per quattro stagioni ma resta da convincere il club andaluso che ha fissato per N'Zonzi una clausola rescissoria da 40 milioni di euro. L'obiettivo della Juve è quello di abbassare le pretese economiche del Siviglia e provare a strappare il giocatore per un prezzo più ragionavelo.