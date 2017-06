Juventus: vicino l'accordo con De Sciglio

Mattia De Sciglio è ad un passo dalla Juventus. Il terzino sinistro, fortemente voluto da Massimiliano Allegri, è da tempo un obiettivo dei bianconeri, con il classe '92 ansioso di trasferirsi a Torino. La trattativa con il Milan era già partita nella sessione invernale di calciomercato. Ora, con la necessità, da parte di Marotta e Paratici, di sostituire Dani Alves e Alex Sandro, pronto a trasferirsi al Chelsea, i contatti con il terzino sinistro si sono intensificati. L'accordo con il giocatore c'è. Ora, resta da trovare quello con i rossoneri.

Impresa non facile, quella che attende gli uomini di mercato dei campioni d'Italia, ma di certo non impossibile. Fassone e Mirabelli chiedono 20 milioni. Una cifra, secondo Tutttosport, ritenuta eccessivamente elevata da parte dei colleghi bianconeri, disposti ad offrirne la metà o poco più, 12, considerando anche che De Sciglio ha un contratto con i rossoneri fino al 2018. Fattore che potrebbe abbssare le pretese del Milan, arrivando ad una cifra certamente più vicina alla proposta della Juventus. Intanto, l'agente del terzino, Giovanni Branchini, discuterà con il club a Casa Milan per comunicare la volontà del suo assistito di cambiare maglia ed accelerare le operazioni di un trasferimento sempre più vicino.