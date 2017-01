Juventus: sfida a Barcellona e Psg per Lallana

Adam Lallana, 28enne trequartista del Liverpool, è finito nel mirino di molte big europee. Tra queste, come riportato oggi dagli inglesi del Times, ci sarebbe anche la Juventus. Da tempo il giocatore, in scadenza di contratto coi Reds il 30 giugno 2019, è seguito da squadre del calibro di Barcellona e Paris Saint Germain. Ora però sulle sue tracce si è inserito anche il club bianconero.

A colpira Marotta e Paratici è stata la costante crescita del fantasista inglese che è arrivato a siglare fin qui 7 reti (con 7 assist) in questa prima parte di campionato collezionando 18 presenze con la maglia del Liverpool, secondo in Premier League alle spalle del Chelsea. Per arrivare a Lallana, la Juventus deve battere la concorrenza di Barça e Psg e per farlo può inserire nella trattativa giovani bianconeri promettenti seguiti con attenzione da Jurgen Klopp.