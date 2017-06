Juventus scatenata: Szczesny e Keita in pugno

La Juventus si giocherà questa sera a Cardiff la finalissima di Champions League contro il Real Madrid ma intanto è già proiettata al futuro. Sono infatti ore caldissime per Marotta e Paratici che sono vicinissimi a chiudere la trattativa per Wojciech Szczesny, il portiere polacco che nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia della Roma in prestito dall'Arsenal. I bianconeri sono pronti ad offrire 16 milioni per convincere i Gunners e 3 milioni netti a stagione per 4 anni al giocatore. La trattativa è ben avviata e potrebbe arrivare a breve la fumata bianca.



Capitolo attacco. Avendo ormai portato a termine l'affare, che resterà un altro anno in prestito alla Sampdoria, la dirigenza juventina punta dritta sudella. Il senegalese ha un contratto che lo lega fino al 2018 con il club biancoceleste enon ha ancora aperto ufficialmente alla cessione. Il giocatore vuole solo la Juventus ed è pronto a trasferirsi aanche al termine della prossima stagione qualora il presidente delladovesse decidere di trattenerlo a