Juventus: pronto l'assalto a N'Zonzi del Siviglia

La finale di Champions League persa 4-1 a Cardiff contro il Real Madrid ha lasciato l'amaro in bocca in casa Juventus. Il club bianconero non ha però perso tempo confermando a pochi giorni di distanza il tecnico Massimiliano Allegri con un rinnovo di contratto faraonico da 7 milioni bonus compresi a stagione fino al 2020. L'obiettivo dichiarato è quello di riuscire a sfatare il tabù e conquistare la Champions già dal prossimo anno. Marotta e Paratici sono al lavoro in queste ore per rinforzare il centrocampo. I continui infortuni di Marchisio non possono infatti lasciar tranquillo l'allenatore livornese che ha chiesto un rinforzo importante.

Il nome in cima alla lista dei desideri è quello di Steven N'Zonzi, francese classe '88 attualmente in forza al Siviglia. Il giocatore ha un contratto che lo lega al club andaluso fino al 2020 con una clausola rescissoria fissata a 40 milioni. La dirigenza bianconera vorrebbe sedersi al tavolo delle tratttive per provare ad abbassare il prezzo del cartellino. Qualora il Siviglia non dovesse accettare, la Juve potrebbe versare l'intera clausola oppure cambiare obiettivo con Tolisso del Lione e Fabinho del Monaco che restano in pole position.