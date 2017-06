Juventus: N'Zonzi si allontana, spunta Matuidi

Andare a trattare col Siviglia non è mai facile e se ne sta accorgendo in questi giorni la Juventus: si complica infatti la pista che porta a Steven N'Zonzi vista la rigidità del presidente del club andaluso José Castro che, per cedere il giocatore, chiede il pagamento dell'intera clausola rescissoria di 40 milioni. La società bianconera appare indispettita dall'esorbitante richiesta e così si sta guardando intorno per cercare nuove opportunità. Torna così di moda un nome già accostato in passato alla Juventus, quello di Blaise Matuidi.

Il francese è pronto, dopo 6 stagioni, a lasciare il Paris Saint Germain. Il centrocampista, già trattato a lungo nel mercato di gennaio, sta cercando una nuova sistemazione e i bianconeri sarebbero pronti ad accoglierlo. Il suo procuratore Mino Raiola ha lasciato aperto uno spiraglio: "In inverno non se ne fece nulla per ragioni politiche, ora vediamo...". Se qualche mese fa il patron del Psg Nasser Al-Khelaifi apparve irremovibile, ora lo scenario potrebbe mutare. Matuidi, che ha un contratto in scadenza nel 2018, potrebbe finire a Torino con la Juventus pronta ad inserire nella trattativa Juan Cuadrado. Il colombiano è da sempre un pallino di Unai Emery, tecnico dei parigini.