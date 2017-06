Juventus: Matuidi alternativa a N'Zonzi

Il calciomercato della Juventus potrebbe sbloccarsi con l'addio di Dani Alves e Alex Sandro. I due terzini, destinati rispettivamente al Manchester City e al Chelsea, smuoveranno le operazioni in entrata bianconere. In particolare, l'ex Porto potrebbe portare nelle casse dei campioni d'Italia 60 milioni di euro, da reinvestire soprattutto nella difesa. Con l'addio di Bonucci non totalmente da escludere, i bianconeri preparano la lista della spesa. A destra, per la fascia, c'è un nuovo nome: Cedric Soares. Il numero 21 portoghese, autore di un gol in questa Confederations Cup, potrebbe essere un'ottima alternativa a Joao Cancelo, altro portoghese protagonista nell'Europeo Under 21. La grande rivoluzione, però, potrebbere riguardare il centro del reparto arretrato: se dovesse andare via Bonucci, la Juventus punterebbe su Marquinhos, centrale brasiliano del PSG. L'ex Roma non è però l'unico giocatore del club parigino che interessa alla Juventus.

L'altro è Blaise Matuidi, che sarebbe la prima alternativa a Steven N'Zonzi. I due francesi si contendono un posto nella mediana bianconera, con favorito il giocatore del Siviglia, nonostante il club andaluso non voglia fare sconti sulla clausola rescissoria di 40 milioni di euro. Ecco che allora il centrocampista del PSG entra prepotentemente in corsa. Già previsto un incontro tra Paratici, Marotta e Raiola nel quale, secondo il Corriere dello Sport, si parlerà anche del talento classe 2000 bianconero, quel Moise Kean già autore di un gol in Serie A.