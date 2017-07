Juventus: Marotta in Germania per chiudere il colpo Douglas Costa

La Juventus è a un passo dal grande colpo del mercato estivo: Douglas Costa è sempre più vicino tanto che l'amministratore delegato bianconero, Beppe Marotta, è volato in Germania per chiudere la trattativa. Il club di Corso Galileo Ferraris è pronto a mettere sul piatto 40 milioni di euro complessivi per convincere il Bayern Monaco a cedere l'esterno brasiliano. La proposta della Juve è di un prestito oneroso da 10 milioni più riscatto obbligatorio fissato a 30.

Il giocatore ha già trovato l'accordo con i bianconeri ed è pronto a volare a Torino in compagnia di Marotta. Dal Bayern filtra ottimismo sul buon esito della trattativa tanto che l'ad Karl Heinz Rummenigge si è così sbilanciato: "Lui vuole andarsene - ha confermato - e siamo in trattativa con la Juve. E anche se non c’è un annuncio da fare, il discorso è avviato: diciamo che quando si raggiungerà una certa cifra, sarà fatta".