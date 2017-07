Juventus: Manolas e Papastathopoulos in pole per il dopo Bonucci

Un fulmine a ciel sereno: l'imminente passaggio di Leonardo Bonucci al Milan ha, di fatto, stravolto i piani di mercato della Juventus costringendo la dirigenza bianconera a concentrarsi sull'acquisto di un centrale difensivo. Il nome più caldo è quello del romanista Kostas Manolas che, neinegli scorsi giorni, è stato a un passo dallo Zenit San Pietroburgo. Ieri, il presidente giallorosso, James Pallotta, lo ha blindato dicendo ("Lui e Nainggolan non se ne andranno") ma la trattativa può aprirsi in qualsiasi momento.

La Roma chiede oltre 30 milioni per il cartellino, cifra giudicata ancora troppo eccessiva dalla Juventus che potrebbe virare su un altro greco come Sokratis Papastathopoulos che ha un contratto in scadenza nel 2018 con il Borussia Dortmund. Il difensore ex Milan non ha alcuna intenzione di rinnovare e potrebbe rappresentare un'operazione low cost.