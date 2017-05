Juventus: è Kean la chiave per Schick

La Juventus è focalizzata sulla finale di Champions League di sabato sera a Cardiff contro il Real Madrid ma chiaramente non perde d'occhio il mercato. Restano apertissime le piste che portano ad un esterno tra Bernardeschi, Keita e Douglas Costa, ma prima c'è da chiudere l'affare con la Sampdoria per il giovane talento ceco Patrick Schick: i bianconeri hanno bruciato Inter, Roma e Milan e settimana prossima definiranno il tutto.

Il giocatore ha una clausola rescissoria di 25 milioni di euro ma, secondo 'Tuttosport', la dirigenza juventina starebbe pensando di limare il prezzo inserendo un paio di contropartite tecniche. Una è Leonardo Spinazzola, esterno che ha giocato all'Atalanta e che piace molto a Giampaolo, l'altra è il baby Moise Kean, il primo classe 2000 a segnare in Europa, sabato scorso a Bologna. Il talentuoso attaccante potrebbe crescere e fare esperienza alla Sampdoria, avendo certamente più minuti che alla Juventus e senza particolari pressioni, magari proprio con Schick, che non è escluso resti un altro anno in blucerchiato come sperano Quagliarella e il presidente Ferrero.