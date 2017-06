Juventus: il grande obbiettivo è Douglas Costa

Douglas Costa sembra molto vicino a lasciare la Baviera per trasferirsi a Torino. L’esterno d’attacco, di proprietà del Bayern, sarebbe il profilo adatto per completare la rosa di attaccanti a disposizione di Allegri, andando cosi a rinforzare il reparto che ha maggiormente sofferto la mancanza di sostituti nella scorsa stagione.

Il giocatore brasilianosarebbe fondamentale per la Juventus di mister Allegri, infatti, oltre ad avere una tecnica sopraffina e una buona predisposizione per l’uno contro uno, può giocare sia a sinistra e sia a destra, posizione da cui ama partire per poi accentrarsi e calciare.

Per portarsi a casa il 26enne brasiliano, che nelle ultime due stagioni in Germania ha collezionato 75 presente e realizzato 14 gol, di cui 4 in Champions League, la Juventus dovrà sborsare una cifra di circa 30-35 milioni. In caso che l’operazione non vada a buon fine, Marotta ha già in mente i possibili sostituti, i nomi che circolano sono 2: Keita della Lazio e Bernardeschi della Fiorentina.