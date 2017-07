Juventus: è giallo sull'affare Schick

Solo un mese fa, il trasferimento di Patrick Schick alla Juventus sembrava cosa fatta. La Sampdoria, detentrice del cartellino dell'attaccante, aveva torvato l'intesa con la società bianconera sulla base di 30.5 milioni di euro. Lo scorso 22 giugno, il ceco aveva svolto le visite mediche a Torino, arrivando praticamente ad un passo dall'ufficialità e dal passaggio alla squadra campione d'Italia. Da quella data, però, il mistero. Per mettere nero su bianco si attendeva la fine dell'Europeo Under 21 in Polonia, dal quale la Repubblica Ceca è stata eliminata al girone nonostante il gol di Schick alla Danimarca, ed il rientro dalle vacanze del classe '95.

Questo ritardo, però, rischia di diventare un vero e proprio caso di mercato. Il ritardo, secondo Sky Sport e Gianluca Di Marzio, era legato a dettagli da limare. La versione de "La Gazzetta dello Sport", invece, se confermata rischierebbe di essere ancora più clamorosa: la Juventus, infatti, avrebbe riscontrato problemi durante le visite mediche. La situazione avrebbe convinto i bianconeri a fare un leggero passo indietro, chiedendo il prestito alla Sampdoria. I blucerchiati, però, non avrebbero per nulla gradito quest'ipotesi. A questo punto, quello che sembrava uno dei più grandi colpi del calciomercato estivo italiano rischia di diventare uno dei recenti casi più spinosi, con l'operazione che rischia addirittura di saltare.