Juventus-Dybala, il rinnovo si farà: contratto fino al 2022

Manca solo l'annuncio ufficiale, ma è solo questione di ore o giorni. La sostanza non cambia ed è quella che conta: Paulo Dybala prolungherà il contratto con la Juventus fino al 2022. Il 23enne argentino ex Palermo, alla sua seconda stagione in maglia bianconera, guadagnerà uno stipendio di circa 7,5 milioni di euro netti a stagione, in pratica quando il suo compagno di squadra e partner d'attacco Gonzalo Higuain. Nel nuovo accordo non dovrebbero essere previste clausore rescissorie: chi vorrà acquistare Dybala in futuro, quindi, dovrà trattare direttamente con la Juve.



